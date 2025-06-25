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После 30 лет поисков. В Украине задержали гражданина США по подозрению в сексуальных преступлениях

Среда 25 июня 2025 11:02
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После 30 лет поисков. В Украине задержали гражданина США по подозрению в сексуальных преступлениях Фото: в Украине задержали гражданина США по подозрению в сексуальных преступлениях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине задержали гражданина США, который более 30 лет скрывался от правосудия за сексуальные преступления против детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что 66-летний гражданин США находился в международном розыске с 1992 года.

Согласно материалам американских правоохранительных органов, задержанный, работая директором детского сада в округе Пима, штат Аризона, в течение 1984-1991 годов совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей в возрасте от 4 до 9 лет.

Еще до вынесения приговора он покинул территорию США и уклонялся от ответственности, используя поддельные документы на имя гражданина Мексики.

Установить местонахождение разыскиваемого удалось благодаря использованию анализа данных из открытых источников. На территории Украины мужчина проживал под вымышленным именем в частном доме в Киевской области.

Согласно информации от правоохранительных органов США, задержанного обвиняют по 15 пунктам уголовного законодательства.

Напомним, 19 декабря 2024 года в Украине вступил в силу закон, вводящий штрафы за оскорбительные сообщения сексуального содержания, сексуальные домогательства и гендерно обусловленное насилие.

Нововведения также направлены на усиление защиты прав детей. РБК-Украина рассказывало, какое наказание предусматривает этот документ.

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