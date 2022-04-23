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Пишуть на снарядах "Христос Воскрес". Окупанти на Великдень планують обстріл цивільних, - СБУ

Окупанти хочуть обстріляти цивільних у Великдень (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала нову перехоплену розмову окупанта. З'ясувалося, що під час нових обстрілів окупанти пишуть на снарядах "Христос Воскрес!".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що окупанти на Великдень планують влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників.

"Наші пацани Великдень хохлам готують. Танкісти на снарядах пишуть "Христос Воскрес!" Розважаємось, як можемо…" - розповідає окупант своїй дружині.

Однак, коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. Із 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інших - вбили або втекли.

"Тут нікого не додають. Навпаки - всі їдуть! Кого нам додавати? Тут усі біжать! У нас із бригади звільнилося вже 600 людей… Тут залишилися тільки найстійкіші та алкаші", - сказав окупант.

Раніше ми повідомляли, що Росія поповнює свою армію психічно хворими юнаками.

Також ми писали, що ФСБ забирає в окупантів награбовані речі та обіцяють не притягувати їх до відповідальності.

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