Пишуть на снарядах "Христос Воскрес". Окупанти на Великдень планують обстріл цивільних, - СБУ

Повідомляється, що окупанти на Великдень планують влаштувати ще більше обстрілів мирного населення та українських захисників.

"Наші пацани Великдень хохлам готують. Танкісти на снарядах пишуть "Христос Воскрес!" Розважаємось, як можемо…" - розповідає окупант своїй дружині.

Однак, коли мова заходить про справи у його підрозділі, який стоїть у Миколаївській області, тон загарбника одразу стає іншим. Із 19 людей у його взводі залишилося лише 7. Інших - вбили або втекли.

"Тут нікого не додають. Навпаки - всі їдуть! Кого нам додавати? Тут усі біжать! У нас із бригади звільнилося вже 600 людей… Тут залишилися тільки найстійкіші та алкаші", - сказав окупант.