"Ушел на фронт добровольцем". В Харьковской области погиб следователь ГБР Тарас Бойчук

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб следователь теруправления Государственного бюро расследований 41-летний Тарас Бойчук. На фронт воин ушел добровольцем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственного бюро расследования в Facebook.
Тарас Бойчук работал в ГБР с 2020 года, до этого имел опыт работы в других правоохранительных органах. С марта 2021 года он стал частью команды следователей Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске.
"С первых дней полномасштабного вторжения наш следователь пошел добровольцем и начал службу в 127 отдельной бригаде в должности стрелка. После прохождения специальной учебы был назначен в зенитно-ракетный артиллерийский взвод на должность стрелка-зенитчика оператора ПЗРК. Выполнял боевые задания на Бахмутском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.
Коллеги и побратимы отзываются о нем, как о положительном, доброжелательном, мудром человеке и высокопрофессиональном специалисте.
"Мы воюем, чтобы наши дети жили в свободной и независимой Украине", - говорил Тарас.
После победы Бойчук планировал вернуться на работу в ГБР и продолжить борьбу с преступностью.
Отмечается, что у мужчины остались двое маленьких сыновей и жена.
"Это непоправимая потеря для семьи защитника, его друзей и коллег", - написали в ГБР.
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