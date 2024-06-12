"Ушел на фронт добровольцем". В Харьковской области погиб следователь ГБР Тарас Бойчук

Что известно о погибшем Герое

Тарас Бойчук работал в ГБР с 2020 года, до этого имел опыт работы в других правоохранительных органах. С марта 2021 года он стал частью команды следователей Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске.

"С первых дней полномасштабного вторжения наш следователь пошел добровольцем и начал службу в 127 отдельной бригаде в должности стрелка. После прохождения специальной учебы был назначен в зенитно-ракетный артиллерийский взвод на должность стрелка-зенитчика оператора ПЗРК. Выполнял боевые задания на Бахмутском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

Коллеги и побратимы отзываются о нем, как о положительном, доброжелательном, мудром человеке и высокопрофессиональном специалисте.

"Мы воюем, чтобы наши дети жили в свободной и независимой Украине", - говорил Тарас.

После победы Бойчук планировал вернуться на работу в ГБР и продолжить борьбу с преступностью.

Отмечается, что у мужчины остались двое маленьких сыновей и жена.

"Это непоправимая потеря для семьи защитника, его друзей и коллег", - написали в ГБР.

Украинцы выражают соболезнования по поводу гибели Тараса Бойчука (скриншот)