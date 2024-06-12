RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Ушел на фронт добровольцем". В Харьковской области погиб следователь ГБР Тарас Бойчук

Тарас Бойчук пошел на фронт добровольцем (фото: facebook.com/dbr.gov.ua)
Автор: Василина Копытко

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб следователь теруправления Государственного бюро расследований 41-летний Тарас Бойчук. На фронт воин ушел добровольцем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственного бюро расследования в Facebook.

Что известно о погибшем Герое

Тарас Бойчук работал в ГБР с 2020 года, до этого имел опыт работы в других правоохранительных органах. С марта 2021 года он стал частью команды следователей Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске.

"С первых дней полномасштабного вторжения наш следователь пошел добровольцем и начал службу в 127 отдельной бригаде в должности стрелка. После прохождения специальной учебы был назначен в зенитно-ракетный артиллерийский взвод на должность стрелка-зенитчика оператора ПЗРК. Выполнял боевые задания на Бахмутском районе Донецкой области", - говорится в сообщении.

Коллеги и побратимы отзываются о нем, как о положительном, доброжелательном, мудром человеке и высокопрофессиональном специалисте.

"Мы воюем, чтобы наши дети жили в свободной и независимой Украине", - говорил Тарас.

После победы Бойчук планировал вернуться на работу в ГБР и продолжить борьбу с преступностью.

Отмечается, что у мужчины остались двое маленьких сыновей и жена.

"Это непоправимая потеря для семьи защитника, его друзей и коллег", - написали в ГБР.

Украинцы выражают соболезнования по поводу гибели Тараса Бойчука (скриншот)

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеПогиб