Пешеход умер, а патрульных отстранили: новые детали утреннего ДТП во Львове

Пешеход, сбитый экипажем патрульной полиции во Львове, скончался в больнице. Причастных к аварии правоохранителей отстранили от службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.
"Сегодня утром на улице Яворницкого произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля и пешехода. Пострадавшего госпитализировали. Однако, к сожалению, в больнице мужчина скончался", - констатируют в пресс-службе.
В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Известно, что причастные к автомобильной аварии правоохранители отстранены от выполнения служебных обязанностей, они предоставляют необходимые показания.
Напомним, утром, 17 ноября, стало известно, что экипаж патрульной полиции сбил пешехода.
Недавно во Львовском районе нетрезвый водитель устроил тройное ДТП. Из-за аварии пострадали четыре человека, среди которых два ребенка.
Кроме того, 10 ноября, в Полтавской области из-за тумана столкнулись 10 автомобилей, а в Киеве на Караваевых дачах BMW протаранил пять машин.
Также ДТП с инкассаторами произошло в Ровенской области, четверо пострадавших, а на Закарпатье ребенка насмерть сбил грузовик.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.