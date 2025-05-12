Пошла на врага с гранатометом: как медсестра спасла подразделение от окружения

Героический путь мужественной украинки Светланы

Согласно информации ВСУ, Светлана с начала полномасштабного вторжения РФ пошла служить добровольцем, поскольку имела большой медицинский опыт.

Ранее она работала медсестрой в реанимации больницы имени Мечникова в городе Днепр.

Украинка Светлана стала добровольцем (фото: facebook.com/BrTODnipro)

Как и все бойцы 128 отдельной бригады ТрО "Дикое Поле" СВ ВСУ, женщина много раз стреляла на полигоне из всех видов оружия. В том числе из различных гранатометов.

На днях командир бригады вручил Светлане награду - Крест Сухопутных войск:

за уничтожение группы оккупантов выстрелом из гранатомета;

за спасение украинского подразделения от окружения.

Светлана получила Крест Сухопутных войск (фото: facebook.com/BrTODnipro)

"Даже неловко, потому что у меня уже два Золотых Креста первой и второй степени, много наград. А кого-то подавали столько раз, а он еще не получил", - призналась медсестра.

Стоит отметить, что сын Светланы, тоже доброволец, погиб в бою под Бахмутом. А она решила, что ее цель - спасать жизни побратимов.

Поэтому с новой наградой вернулась в свой батальон, который держит оборону на Запорожском направлении.

Как медсестра пошла на врага с гранатометом

Украинцам рассказали, что когда началась мощная атака российских оккупантов с бронетехникой и десантом, Светлана была на ротном опорном пункте (который находился среди руин населенного пункта). Сначала она отстреливалась вместе с побратимами.

В этот момент подразделение осталось без командира, поэтому Светлана приняла командование на себя:

по рации получала инструкции от комбата, который видел поле боя по видеотрансляции;

корректировала действия всех бойцов на позициях.

Однако впоследствии стало понятно, что позиции подразделения окружены:

группа оккупантов зашла в один из домов с тыла;

взяла под огневой контроль пути отхода и доставки боеприпасов.

Тогда Светлана "попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции".

"Потому что тогда точно не устоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла на встречу российским штурмовикам. Они подобрались слишком близко - были всего через два дома. Я обошла их, встала и сделала выстрел в окно дома. Вся группа оккупантов там и осталась", - рассказала женщина.

В ВСУ отметили, что стойкость украинских воинов и смелые действия Светланы сорвали атаку и окружение позиции наших бойцов.

Благодаря той победе, полученной на руинах Старомайорского, за несколько суток удалось провести ротацию и вывести бойцов с позиций.

"Ребята говорили: ну, ты оторванная. А что было делать в тот момент? Ждать, когда враг нас всех перебьет?", - поделилась Светлана.

Публикация ВСУ (скриншот: facebook.com/AFUkraine)