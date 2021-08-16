Пікап Dodge Ram перетворили на екстравагантний кабріолет

Техаські ентузіасти перетворили старий пікап в кабріолет і виставили його на продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Marketplace .

Як вчинить більшість автомобілістів, якщо їм потрібен двомісний кабріолет, а також пікап? Звичайно, купить і пікап, і авто з відкритим верхом. Але компанія ентузіастів з американського міста Спайсвуд пішли своїм шляхом. Вони позбавили даху пікап Dodge Ram 1500 випуску 2003 року і таким чином отримали машину, яка відповідає всім вимогам.

Незвичайний автомобіль продається на маркетплейсі Facebook за 7500 доларів. Цей Dodge Ram 1500 третього покоління оснащений 4,7-літровим бензиновим V8 сімейства Magnum з віддачею 235 к.с. і 400 Нм. Мотор з'єднаний з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач, яка передає крутний момент на задні колеса.

Від стокового пікапа кабріолет відрізняється не тільки відсутністю даху, а й новим лобовим склом, розширеними задніми арками, пневматичною підвіскою на задній осі, а також великим паливним баком в кузові.

Цікаво, що більш місткий бензобак не має датчика рівня палива і навіть при повному резервуарі на панелі приладів світиться "лампочка". Попри спартанський вигляд, потужна аудіосистема Memphis Аudio гарантує помітність і увагу з боку оточуючих.