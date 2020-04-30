Піку коронавірусу не буде: у МОЗ назвали умову

Глава МОЗ Максим Степанов впевнений, що піку коронавірусу в Україні не буде, якщо люди будуть дотримуватися карантину. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що зараз важливо уникнути піку захворюваності і це вдається зробити завдяки карантинним заходам.

"Якщо ми і далі будемо прислухатися до вірусологів, епідеміологів, експертів, які розробляють ці заходи, ми зможемо уникнути піку захворюваності, коли система охорони здоров'я не може впоратися з потоком хворих", - сказав він.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна минула пік коронавірусу.

Крім того, експерти з Національної академії наук зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні, в якому говориться, що пік нових випадків COVID-19 орієнтовно доведеться на 2-5 травня, а пік смертей - на 3-10 травня.

Відзначимо, в середньому хід хвороби COVID-19 від моменту виявлення до негативного тесту, тобто одужання, триває 18-21 день. А 11 померлих мали серйозні супутні захворювання, зокрема серцево-судинні, цукровий діабет, проблеми з легенями.