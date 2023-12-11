В Минздраве рассказали, когда в Украине ожидается пик заболеваемости на COVID-19

По его словам, с начала эпидемического сезона респираторными болезнями суммарно заболело уже 1,3 миллиона украинцев. В течение декабря около четырех тысяч пациентов с COVID-19 оказываются в больнице еженедельно.

"Мы будем наблюдать постепенно такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока по состоянию на сегодняшний день мы фиксируем то, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их больше", - рассказал Кузин.

Главный санитарный врач отметил, что пик прогнозируется на середину декабря. Он продлится до января 2024 года, а затем будет постепенно угасать.

"Начиная с января уже начнет циркулировать вирус гриппа и SARS-CoV-2", - добавил Кузин.

COVID-19 в Украине

Следует отметить, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине также сняли ограничения и отменили карантин.

Тем не менее в Украине все еще фиксируют случаи COVID-19. В частности, по состоянию на 16 ноября в восьми областях сбыло зафиксировано четыре мутации COVID-штамма "Омикрон".

Главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина сообщил, что в Украине зафиксировано 13 штаммов коронавируса. Заболеваемость в больших городах самая высокая.

Недавно Кузин рассказал, что с октября этого года в Украине от COVID-19 умерло 343 человека, среди них - двое детей.