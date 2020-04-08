Пік коронавірусу і терміни карантину: коли Україна зможе повернутися до нормального життя

Коронавірус в Україні вперше було зафіксовано 3 березня в Чернівцях, а вже з 12 березня в Україні був введений карантин, який кілька разів посилювався. Станом на ранок 8 квітня, в Україні зафіксовано вже 1 668 випадків зараження, докладніше про ситуацію з COVID-19 в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Коли може закінчитися карантин

Карантин в Україні був введений 12 березня і спочатку планувалося, що він завершиться 3 квітня. Разом з тим, рішенням Кабміну термін дії обмежень був продовжений до 24 квітня. Однак, і ця дата може бути не остаточною.

Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня в своєму відеозверненні анонсував пом'якшення карантину для працездатних громадян. За його словами, за умови, що ситуація з коронавірусом в Україні не ускладниться, в кінці квітня працездатні громадяни зможуть вийти на роботу, а також буде частково відновлено рух громадського транспорту. При цьому, Шмигаль додав, що для школярів, студентів та пенсіонерів карантин буде продовжено.

Пом'якшення карантинних заходів анонсував і головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Зокрема, вчора він заявив, що через два тижні Україна може почати відновлювати економіку. Знову ж таки, за умови, що ситуація з коронавірусом не погіршити. Разом з тим, сьогодні, Ляшко заявив, що питання про завершення карантину почнуть обговорювати не раніше, ніж через 10 днів.

Крім того, вчора глава МОЗ Максим Степанов в своєму відеозверненні заявив, що говорити про завершення карантину в Україні поки рано і закликав дотримуватися введених Кабміном обмежень.

Відзначимо, один з членів уряду в коментарі РБК-Україна заявив, що ситуація з коронавірусом в Україні така, що йімовірніше посилення, ніж пом'якшення карантину. Так в Кабміні прокоментували інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про можливе пом'якшення карантину в квітні. За даними ЗМІ, нібито з середини квітня можуть відкритися невеликі магазини, а також всі будівельні та садові комплекси незалежно від площі, а з травня - інші магазини, ТРЦ, перукарні, а аеропорти і межі залишаться закритими мінімум до літа.

Президент України Володимир Зеленський вчора записав чергове відеозвернення, в якому закликав українців дотримуватися карантину і побути вдома, щоб отримати "нормальне літо".

"Ми всі начебто стали героями фільму "День бабака"... Ми всі дуже хочемо мати нормальне людське літо, не літо самоізоляції, а звичне - з морем, подорожами, морозивом і засмагою. Давайте зробимо собі нормальне літо - трохи побудемо вдома, не допустимо розповсюдження вірусу і потім обов'язково відзначимо нашу перемогу над недугою", - заявив він.

Карантин в квітні не завершиться

У ході засідання Кабміну прем'єр-міністр Дени Шмигаль заявив, що "Україна не може дозволити собі 2-3 місяці сидіти на дивані, тому економіку треба буде запускати".

"Якщо буде зафіксовано динаміку зниження захворюваності, то лише в травні ми почнем вести розмову про можливе послаблення карантинних заходів. Це точно не буде зроблено з 14 квітня, як було розповсюджено в деяких фейкових інформаціях, яка розійшлась вчора по інформканалам. Протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений і буде провадитися до 24 квітня і скоріш за все буде продовжений до початку травня. В травні, за умови позитивної динаміки, ми запустимо економіку України за визначеним планом", - заявив він.

Пік коронавірусу в Україні: дата

Глава МОЗ Максим Степанов в відеозверненні 7 березня заявив, що Україна знаходиться на порозі піку коронавірусу. При цьому, за даними Міністерства охорони здоров'я, пік очікується 14-15 квітня.

Станом на ранок 8 квітня в Україні зафіксовано 1 668 випадків зараження коронавірусом, число нових за добу - 206. Вранці 7 квітня повідомлялося про 1 462 випадки зараження, а 6 квітня випадків зараження було 1 319.

Як повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, приріст підтверджених випадків коронавірусу за добу становить 14%, а смертність від інфекції становить 3,1%, що значно менше ніж в Італії або Іспанії.

Коронавірус в Україні: що відомо

Коронавірус в Україні зафіксовано у всіх регіонах, крім Миколаївської області. Як повідомляв головний санітарний лікар Віктор Ляшко, МОЗ вивчить феномен Миколаївської області, в регіон направлять фахівців, які перевірять правильність проведення тестів на COVID-19.

Найбільше число випадків зафіксовано в Києві. Відзначимо, за даними Міністерства охорони здоров'я в Києві 256 випадків зараження, в той же час мер Києва Віталій Кличко сьогодні повідомив про 294 випадки.

Ситуація в регіонах України, за даними Міністерства охорони здоров'я:

Вінницька область - 89 випадків;

Волинська область - 36 випадків (2 летальних);

Дніпропетровська область - 41 випадок;

Донецька область - 11 випадків (1 летальний);

Житомирська область - 21 випадок (2 летальних);

Закарпатська область - 43 випадки (2 летальних);

Запорізька область - 45 випадків;

Івано-Франківська область - 198 випадків (13 летальних) ;

Київ - 256 випадків (5 летальних);

Київська область - 120 випадків (5 летальних);

Кіровоградська область - 57 випадків (1 летальний);

Львівська область - 36 випадків (1 летальний);

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 32 випадки;

Полтавська область - 17 випадків;

Рівненська область - 44 випадки (6 летальних);

Сумська область - 56 випадків (2 летальний);

Тернопільська область - 168 випадків (3 летальних);

Харківська область - 5 випадків;

Херсонська область - 15 випадків (1 летальний);

Хмельницька область - 15 випадків;

Черкаська область - 80 випадків (1 летальний);

Чернівецька область - 273 випадки (6 летальний);

Чернігівська область - 7 випадків (1 летальний).

Коронавірус в Україні діагностували у 124 дітей. Серед 1 668 випадків захворювання 52 - летальні, з них 29 жінок та 23 чоловіків; а 35 людей вже одужали.