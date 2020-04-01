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Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - МВС

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 14:07
Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, - МВС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин можуть продовжити до 15 травня

Пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня. Про це в Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його словами, якщо порівнювати динаміку виявлення інфікованих в Україні та Іспанії, то в нашій країні пік епідемії повинен припасти на період між 15 і 25 квітня.

"Україну чекають важкі часи від спалаху епідемії. Але не варто займатися самообманом, важкі часи ще попереду. Порівняйте динаміку виявлення інфіковані в Україні та в Іспанії. 28 лютого в Іспанії було виявлено лише 33 інфікованих. А все через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 жертв вірусу. Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня", - написала Геращенко.

Також він зазначив, що існує можливість продовження карантину до 15 травня і закликав українців дотримуватися карантинних правил.

"Головна, а по суті, єдина задача карантину - це зупинити розкручування епідемії в геометричній прогресії, коли кожен заражений, перед встановленням діагнозу встигав заразити інших 3-4 людини. Епідемія зупиняється лише тоді, коли інфікований, до моменту виявлення у нього захворювання, за статистикою, встигає заразити менше однієї людини", - заявив Геращенко.

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Україна почне повертатися до нормального життя після епідемії коронавірусу не раніше 15 травня.

Зазначимо, станом на ранок 1 квітня в Україні офіційно підтверджено 669 випадків коронавірусу. З них 120 були виявлені за останню добу. Жертвами COVID-19 стали 17 людей, ще 10 пацієнтів одужали.

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