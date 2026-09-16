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Повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" угрожает устойчивости экономики и экспорта, - НАДПУ

14:32 16.09.2026 Ср
3 мин
aimg Сергей Новиков
Повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" угрожает устойчивости экономики и экспорта, - НАДПУ В НАДПУ рассказали о рисках из-за повышения грузовых тарифов УЗ (фото: facebook com Ukrzaliznytsia)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) выступила против повышения грузовых тарифов "Укрзализныци" на 30%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление ассоциации.

В ассоциации считают, что такое решение усиливает давление на промышленность в момент, когда предприятия уже подвергаются российским атакам и блокадам портов.

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В НАДПУ отмечают, что у украинской промышленности фактически нет полноценной альтернативы железной дороге. Западные пограничные переходы перегружены, дунайские порты обладают ограниченной пропускной способностью, а перевозки через соседние страны существенно подорожали.

Сокращение производства и не только

По оценке ассоциации, новое повышение тарифов может привести к сокращению производства, потере экспортных контрактов, валютной выручке, налогам и рабочим местам.

В НАДПУ обращают внимание, что грузовая база "Укрзализныци" в 2021-2025 годах уже сократилась почти вдвое, с 315 млн до 161 млн тонн. При этом грузовой сегмент остается прибыльным – тогда как убытки пассажирских перевозок в 2025 году составили около 20 млрд грн.

В НАДПУ считают, что покрывать этот ущерб за счет грузоотправителей неправильно. Вместо этого пассажирский сегмент должен финансироваться из государственного бюджета через механизм PSO, как это практикуется в странах ЕС.

Завышенное повышение и потери

Отдельно в ассоциации отмечают, что повышение на 30% не отвечает реальной потребности в индексации тарифов. По приведенным расчетам, обоснованный диапазон корректировки на 2026-2027 годы составляет не более 5-14%.

Среди возможных последствий нынешнего решения НАДПУ называет потери до 36 млрд грн налоговых поступлений, до 2,4 млрд. долларов валютной выручки и до 96 млрд грн ВВП. Также часть грузов может перейти на автотранспорт, что будет потенциально означать до 75 тыс. дополнительных грузовиков на дорогах.

Для горно-металлургической отрасли ситуация, по оценке ассоциации, уже критическая. В отдельных случаях логистические затраты превышают прибыль с тонны продукции, из-за чего экспортные контракты становятся убыточными.

Положение "Укрзализныци"

В то же время сама "Укрзализныця" сталкивается с дефицитом локомотивов, нехваткой машинистов, сокращением рабочего парка вагонов и износом инфраструктуры. Однако эти проблемы нельзя решать за счет дальнейшего повышения тарифов для промышленности.

Ассоциация предлагает пять первоочередных шагов: ввести скидки до 25% для станций в 150-200 км от линии фронта, финансировать пассажирские перевозки из бюджета через PSO, восстанавливать парк локомотивов и бригад с помощью международных партнеров, а также оптимизировать расходы УЗ и поставить цель возвращения грузовой базы.

В НАДПУ подчеркивают, что в военное время транспортная инфраструктура является частью экономической устойчивости страны, поэтому тарифная политика должна быть направлена на сохранение производства и экспорта, а не на дальнейшее сокращение грузов.

Что известно о новых тарифах УЗ

Напомним, в июне Минразвития общин и территорий обнародовало проект приказа, которым предлагается с 1 августа 2026 повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 30%.

С января 2027 года стоимость перевозок может возрасти еще на 15%.

Стоит отметить, что бизнес еще раньше выступил против поднятия тарифов и предупредил, что последствия могут оказаться хуже ожидаемого эффекта.

Кроме того, эксперты считают, что эта инициатива "Укрзализныци" может повлиять также на стоимость горючего в Украине.

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