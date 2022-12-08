Повышение тарифов на передачу электроэнергии ускорит потребительскую и промышленную инфляцию, - эксперт

"Повышение тарифов не только на электроэнергию, но и на услуги других естественных монополий, неуместны в условиях турбулентности, которую сейчас переживает экономика Украины. Особенно такое повышение ударит по предприятиям, которые являются энергоемкими - они ведь не имеют сейчас достаточного количества энергии для работы через блекауты и отключения. Они вынуждены простаивать или сокращать производство", - подчеркнул Забловский.

По его словам, повышать тарифы пока неуместно из-за того, что сейчас самый турбулентный период из всех. Следовательно, целесообразно было бы отойти от попыток любого повышения хотя бы на зимний период.

"Сейчас период общей неопределенности для бизнеса, и мешать ему адаптироваться к новым условиям работы - нецелесообразно. Тем более что мы имеем помощь от наших международных партнеров, в том числе финансовую – при таких условиях можно найти резервы, чтобы сейчас не делать такие шаги, а отсрочить это решение хотя бы на период войны. Это поможет бизнесу не просто выжить, но и сохранить экономический, научно-технологический потенциал, который у них есть, чтобы приумножить его после войны", - подчеркнул Забловский.

Эксперт подчеркнул, что повышение тарифов будет способствовать значительному ускорению промышленной и потребительской инфляции, ведь электроэнергия занимает значительную часть себестоимости любого товара или услуги.

"Сейчас нельзя предпринимать такие радикальные шаги. Сейчас главная задача – не вмешиваться, а дать возможность бизнесу выжить и адаптироваться. Мы нуждаемся в общественном договоре, ведь все находятся в одной лодке, и должны слышать друг друга", - резюмировал он.

Как известно, НКРЭКУ согласовала на 2023 год повышение тарифов на передачу электроэнергии на +30% и диспетчеризацию - сразу на 116%.

Бизнес-ассоциации выступили против этого решения, ведь оно будет способствовать вымыванию более 22 млрд грн средств украинцев и бизнеса, которые нужны для содержания семей, продолжения работы предприятий и помощи ВСУ.

В свою очередь экономист Андрей Новак заявил, что повышение тарифов - ошибочный шаг, который нанесет удар по потребителям, спровоцирует рост инфляции и будет иметь долгосрочный негативный эффект на всю экономику Украины.