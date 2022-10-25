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Повышение тарифов на передачу электроэнергии не принесет результата, - эксперт

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Вторник 25 октября 2022 14:20
Повышение тарифов на передачу электроэнергии не принесет результата, - эксперт Фото: повышение тарифов на передачу электроэнергии не принесет результата (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Повышение тарифа на электроэнергию сразу на 84%, которое запланировало Укрэнерго, не принесет ожидаемых результатов и не даст дополнительных средств, ведь предприятия и так работают на минимальных мощностях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

"Предприятия и так сейчас несут убытки и, по сути, работают просто для того, чтобы сохранять рабочие места, платить зарплату и налоги. Повышение тарифов приведет к тому, что предприятия, которые и так загружены в разы меньше, чем до войны, станут потреблять еще меньше энергии", - заявил Каленков.

Он также подчеркнул, что сумма компенсации зеленой энергетике, представленная в обосновании "Укрэнерго", завышена в разы, ведь после начала активных боевых действий генерация очень серьезно упала.

"Очень крупные суммы в обосновании, представленном "Укрэнерго", связаны с погашением процентов по кредитам, которые ранее брала компания. Однако сейчас у Украины форс-мажор, поэтому нужно вести переговоры с кредиторами и реструктуризировать долг – они на это пойдут, и это зависит только от менеджмента Укрэнерго", - уверен Каленков.

По его мнению, если правительство хочет, чтобы экономика и промышленность как-то продержались до нашей победы, нужно вести более грамотную политику и работать для привлечения средств международных партнеров.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" инициировало повышение в 2023 году на 84% тарифа на передачу электроэнергии - с 345 до 636,17 грн/МВт-ч.

В заявлении компании подчеркивается, что тариф на электричество для населения не изменится.

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