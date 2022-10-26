Повышение тарифов на диспетчеризацию электроэнергии не должно быть монопольной инициативой, - эксперт

Инициатива по значительному повышению тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которую инициирует "Укрэнерго", должна быть предметом открытой дискуссии с бизнесом, ведь это решение повлияет на инфляцию и конкурентность украинской продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрея Забловского.

"В первую очередь должна быть коммуникация с бизнесом. Обоснование и дискуссия должны быть прозрачными и публичными. Нельзя все списывать на войну - государство находится в одной лодке с бизнесом, и после победы нам потребуется экономика. Поэтому, когда происходит повышение тарифов, необходимо подробно обсудить это с бизнесом - так, как это делают в цивилизованном мире", - убежден Забловский.

Он подчеркнул: главным сейчас оружием должно стать прозрачность и публичность. Нельзя терпеть подходы, когда монополист в одностороннем порядке принимает решение, ведь это решение в конечном итоге отразится на всей экономике.

"Пока нужно стимулировать внутренний бизнес и наращивать экспорт. А для этого, опять же, необходимо удерживать конкурентоспособные цены на нашу продукцию. Ведь если мы производим очень дорогую продукцию, мы проигрываем на мировом рынке, даже если для нас открыты все двери. Именно поэтому в первую очередь необходимо садиться - и договариваться", - резюмировал эксперт.

Как известно, НЭК "Укрэнерго" инициировало повышение в 2023 году тарифа на диспетчеризацию и передачу электроэнергии - с 345 до 636,17 грн/МВт-час.

В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно заплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше всех товаров и услуг.

В свою очередь глава Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак заявил, что вместо повышения тарифов, "Укрэнерго" следует сделать своим приоритетом переговоры по реструктуризации своих долгов и оптимизировать свои расходы.