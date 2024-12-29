Подвела стрельба: биатлонисты Украины не удержалась в призерах на Рождественской гонке

Украинские биатлонисты Юлия Джима и Дмитрий Пидручный финишировали седьмыми в Рождественской гонке 2024 года, которая традиционно прошла в немецком Гельзенкирхене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

21-я по счету Рождественская гонка прошла на домашнем стадионе футбольного клуба "Шальке" - "Фельтинс-Арене". Украину представлял дуэт титулованных биатлонистов - чемпион мира Дмитрий Пидручный и олимпийская чемпионка Юлия Джима.

По традиции шоу-гонка состояла из двух дисциплин - масс-старта и гонки преследования. В масс-старте Джима и Пидручный с тремя промахами на восьми огневых рубежах (ни одной неудачи у Джимы и три - у Пидручного) финишировали на 3-й позиции. Украинцы уступили лишь Каролин Кноттен и Штурле Легрейду из Норвегии, а также победителям двух предыдущих Рождественских гонок Жюлии Симон и Фабьену Клоду из Франции.

На втором этапе - в гонке преследования - украинцы безошибочно отработали первую стрельбу и вышли на второе место. Однако успех развить не удалось. На каждом из следующих шести огневых рубежей Джима и Пидручный допускали одну ошибку. И это не удалось компенсировать быстрым ходом на трассе.

В итоге "сине-желтые" финишировали седьмыми с отставанием более чем в две минуты от лидеров. Победили норвежцы Кноттен и Легрейд. Это их первый успех на престижном старте. Победители заработали 36 тысяч евро. "Серебро" и "бронза" достались двум немецким дуэтам - Анна Вайдель - Юстус Штрелов и Франциска Пройсс - Филипп Наврат соответственно. Отметим, что Норвегия впервые за пять лет выиграла Рождественскую гонку.

Победителям двух предыдущих гонок - Симон и Клоду из Франции - не удалось установить исторический хет-трик. Бороться за медали им помешала неудачная стрельба - 11 промахов. Они заняли лишь шестое итоговое место. Всего в соревновании приняли участие 10 команд: Германия-1,Германия-2, Франция, Норвегия, Швеция, Украина, Чехия, Словения, Латвия, и Бельгия.

Фото: Трасса Рождественской гонки на "Фельтинс-Арене" (facebook.com/VELTINSArena)

Рождественская гонка: что известно

Ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проводится в конце декабря в немецком Гельзенкирхене. Первые гонки состоялись в 2002 году.

Наибольшее количество призовых мест имеют хозяева соревнований - биатлонисты Германии (18). Однако по количеству побед они уступают норвежцам (6). Всего в разные годы на старт выходили представители 21-й страны. Спортсмены 13-ти из них попадали в число призеров, а 9-ти - торжествовали.

Украинские биатлонисты неизменно соревнуются в Гельзенкирхене, начиная с 2008 года (первый старт был в 2006-м, затем - двухлетний перерыв). На счету наших земляков две победы. В 2008 году лучшими стали Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014-м - Валентина Семеренко и Сергей Семенов.

Рождественская гонка - своеобразный полигон для различных экспериментов и новаций в биатлоне. Например, в 2010-м здесь, вместо привычного оружия, использовали лазерные винтовки, для чего, правда, пришлось увеличить мишени.

А еще - это любимое место, где звезды прощаются с большим спортом. В разные годы на Рождественских гонках в последний раз выходили на старт Магдалена Нойнер, Михаэль Грайс, Лаура Дальмайер, Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален.