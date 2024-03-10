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Подтвердил квалификацию. Снайпер ССО сбил вражеский дрон ZALA

Фото: снайпер ССО сбил вражеский дрон ZALA (t.me/landforcesofukraine-1)
Автор: Сергей Пышкин

На одном из операционных направлений снайпер Сил специальных операций (ССО) сбил вражеский дрон ZALA. БпЛА стал трофеем для наших военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил специальных сделок (ССО).

"На одном из операционных направлений операторами ССО обнаружен в воздухе БПЛА противника, который осуществлял разведку местности. Снайпер - подтвердил свою квалификацию, БпЛА - стал трофеем ССО и пойдет на дальнейшее изучение специалистами", - пишет пресс-служба.

 

Фото: снайпер ССО сбил вражеский дрон ZALA (t.me/rus_sof)

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 9 марта, украинские воины   ликвидировали еще 900 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 424 060 военных.

В том же числе на Таврическом направлении   потери россиян составили 310 человек. В частности, наши военные уничтожили 65 единиц техники врага, в том числе:

  • 12 танков;
  • 17 ББМ;
  • 5 артсистем и не только.

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