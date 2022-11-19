RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Поддерживали теракт в Стамбуле. В Болгарии предъявили обвинение пяти мужчинам

Фото: в Болгарии предъявили обвинения пяти мужчинам за причастность к теракту в Стамбуле. (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Болгарская прокуратура предъявила обвинения пяти мужчинам в поддержке террористических актов в связи со взрывом в центре Стамбула, в результате которого 13 ноября погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пять мужчин были задержаны болгарским спецназом в начале этой недели после расследования и тесного сотрудничества с прокуратурой Турции.

"Обвинения предъявлены пяти лицам. Обвинения состоят в двух группах - за поддержку террористических актов в другой стране, а именно теракта в Стамбуле, и за торговлю людьми. Эти люди в основном занимались торговлей людьми через границу (с Турцией – ред.) и контрабандой", - говорится в сообщении прокуратуры Болгарии.

Турецкая прокуратура уже потребовала экстрадиции некоторых подозреваемых в причастности к взрыву. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, в результате которого пострадали более 80 человек на улице Истикляль.

Напомним, 13 ноября в центре Стамбула на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль произошел взрыв.

Позже стало известно, что в результате происшествия погибли шесть человек, при этом ранения получили более 80 туристов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БолгарияСтамбулТеракт