Поддерживали теракт в Стамбуле. В Болгарии предъявили обвинение пяти мужчинам

Болгарская прокуратура предъявила обвинения пяти мужчинам в поддержке террористических актов в связи со взрывом в центре Стамбула, в результате которого 13 ноября погибли шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пять мужчин были задержаны болгарским спецназом в начале этой недели после расследования и тесного сотрудничества с прокуратурой Турции.

"Обвинения предъявлены пяти лицам. Обвинения состоят в двух группах - за поддержку террористических актов в другой стране, а именно теракта в Стамбуле, и за торговлю людьми. Эти люди в основном занимались торговлей людьми через границу (с Турцией – ред.) и контрабандой", - говорится в сообщении прокуратуры Болгарии.

Турецкая прокуратура уже потребовала экстрадиции некоторых подозреваемых в причастности к взрыву. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, в результате которого пострадали более 80 человек на улице Истикляль.