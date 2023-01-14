Поддержка инвесторов со стороны государства будет стимулировать лидерство Украины в "зеленой" энергетике, - эксперт

"Президент четко очертил, что мы должны стать и станем лидером в построении современной "зеленой" энергетики… Поэтому вопрос энергетического кризиса может быть смягчен, особенно в отдельных регионах, с помощью достройки солнечных, а особенно ветровых электростанций. Более того, это важный стратегический шаг для будущего", - сообщила Михайловская.

По информации экспертов ассоциации, сейчас на территории Украины недостроены примерно 300-500 МВт ветротурбин.

"К примеру, в текущих условиях постоянных ограничений электроэнергии такая мощность может обеспечить светом сотни тысяч украинцев. Поэтому этот потенциал следует обязательно использовать", - отметила она.

По ее словам, сектор "зеленой" энергетики является интересным направлением для привлечения инвестиций. Ведь только за последние 10 лет ведущие международные и украинские ВИЭ инвесторы принесли около 12 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций в экономику Украины благодаря неизменности регуляторного поля и стимулирующим нормам.

Она также подчеркнула, что для дальнейшего развития "зеленого" поколения в стране и для привлечения инвестиций предсказуемость является ключевым аспектом. Речь идет о неизменности законодательно предоставленных гарантий для инвесторов в ВИЭ (в частности, зеленый тариф), неизменность работающего регуляторного поля.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что почти 1 ГВт проектов ветроэнергетики стоит на паузе в результате войны, по данным Минэнерго.

Ранее мы писали, что в Еврокомиссии заявили: децентрализация "зеленой" энергетики является преимуществом для украинской энергосистемы.

Кроме того, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.