Подразделения ВСУ получили еще 30 авто от "Фундации Течия"

"Полноприводные автомобили крайне необходимы для выполнения боевых задач, особенно в условиях нашей работы. Вот этот "аппарат", который мы получили от "Фундации Течия", помог уничтожить несколько единиц вражеской техники оккупантов. Будем продолжать в том же духе. Победа будет за нами", - прокомментировал боец подразделения ССО.

Внедорожники и пикапы прежде всего используют в боевых операциях, а бусы пригодятся в логистических и тыловых задачах.

"В зоне боевых действий и в тылу полезны все типы транспорта: легковые авто, пикапы, бусы, новые и б/у. В них есть постоянная потребность, ведь авто в условиях войны - это расходный материал, который может оказаться непригодным для использования в любой момент. Поэтому мы с командой стараемся как можно быстрее закрывать запросы на авто, которые к нам приходят. Это постоянный процесс", - объясняют в фонде.

Напомним, недавно "Фундация Течия" передала подразделениям ВСУ 7 разведывательных дронов, 800 спасательных жилетов и большой генератор для штаба ССО.

В общей сложности сумма помощи Силам обороны Украины от организации превысила $21,5 млн.

Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимых вещей почти на $40 млн. Из соображений безопасности и из-за военной тайны детали этих закупок не разглашаются.