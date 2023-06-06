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Подрыв Каховской ГЭС: в РФ неделю назад отменили расследование терактов на опасных объектах

Фото: в РФ неделю назад отменили расследование терактов на опасных объектах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские власти разрешили не проводить расследования терактов на опасных объектах за неделю до подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сказано в соответствующем постановлении правительства РФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин еще 31 мая. Нововведения вступили в силу сразу после подписания.

Согласно тексту постановления российского правительства, на территории РФ, а также временно оккупированных территорий Украины до 1 января 2028 года "техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится".

При этом в постановлении содержатся пункты о том, что до 1 марта 2024 года на объектах в так называемых "ЛНР", "ДНР" и на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей не применяются положения законов "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О безопасности гидротехнических сооружений".

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, сегодня, 6 июня, ночью российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В результате действий врага около 80 населенных пунктов может затопить.

Также в Министерстве обороны предупредили об опасности перемещения мин, которые установили россияне, поскольку их сносит течение.

Более детально о теракте оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

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