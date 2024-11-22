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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: суд вынес приговор депутату

Фото: последствия взрыва гранат в сельсовете на Закарпатье (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор депутату, который взорвал гранаты во время заседания сессии сельсовета на Закарпатье. Он приговорен к пожизненному заключению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Подрыв гранат в сельсовете

15 декабря 2023-го в селе Керецки Хустского района осужденный во время заседания сельского совета совершил теракт. Он бросил на пол гранаты, которые в конце концов сдетонировали. В результате взрыва:

«Установлено, что к этому депутат готовился заранее. За несколько месяцев накануне приобрел две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1, которые хранил по месту своего проживания», - пишет Офис генпрокурора.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства осужденный находился под стражей. в ГУ "Закарпатская УПП (№9)". В частности там будет находиться до вступления приговора в законную силу. 

Решение суда

Депутат Керецковского сельского совета признан виновным в совершении террористического акта и приговорен к пожизненному.

 

Фото: последствия взрыва гранат в сельсовете на Закарпатье (t.me/pgo_gov_ua)

 

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Закарпатье