Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: суд вынес приговор депутату

Подрыв гранат в сельсовете

15 декабря 2023-го в селе Керецки Хустского района осужденный во время заседания сельского совета совершил теракт. Он бросил на пол гранаты, которые в конце концов сдетонировали. В результате взрыва:

пострадали более 20 человек;

от множественных осколочных ранений погибли два депутата сельсовета.

«Установлено, что к этому депутат готовился заранее. За несколько месяцев накануне приобрел две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1, которые хранил по месту своего проживания», - пишет Офис генпрокурора.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства осужденный находился под стражей. в ГУ "Закарпатская УПП (№9)". В частности там будет находиться до вступления приговора в законную силу.

Решение суда

Депутат Керецковского сельского совета признан виновным в совершении террористического акта и приговорен к пожизненному.

Фото: последствия взрыва гранат в сельсовете на Закарпатье (t.me/pgo_gov_ua)