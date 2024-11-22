Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: суд вынес приговор депутату
Суд вынес приговор депутату, который взорвал гранаты во время заседания сессии сельсовета на Закарпатье. Он приговорен к пожизненному заключению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
Подрыв гранат в сельсовете
15 декабря 2023-го в селе Керецки Хустского района осужденный во время заседания сельского совета совершил теракт. Он бросил на пол гранаты, которые в конце концов сдетонировали. В результате взрыва:
- пострадали более 20 человек;
- от множественных осколочных ранений погибли два депутата сельсовета.
«Установлено, что к этому депутат готовился заранее. За несколько месяцев накануне приобрел две осколочные наступательные гранаты РГД-5 и ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1, которые хранил по месту своего проживания», - пишет Офис генпрокурора.
Во время досудебного расследования и судебного разбирательства осужденный находился под стражей. в ГУ "Закарпатская УПП (№9)". В частности там будет находиться до вступления приговора в законную силу.
Решение суда
Депутат Керецковского сельского совета признан виновным в совершении террористического акта и приговорен к пожизненному.
Фото: последствия взрыва гранат в сельсовете на Закарпатье (t.me/pgo_gov_ua)
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