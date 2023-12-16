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Подрыв гранат в сельсовете. Депутат из Закарпатья получил подозрение в теракте

Фото: депутат, взорвавший гранаты в сельсовете, получил подозрение от СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Депутат Керецковского сельского совета в Закарпатской области получил подозрение в совершении теракта. Вчера он взорвал несколько гранат на заседании сельского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как ранее со ссылкой на собственные источники сообщало РБК-Украина, речь идет о депутате сельского совета от партии "Слуга Народа" Сергее Батрине.

"Следователи СБУ квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, который привел к тяжелым последствиям. Подрывнику, который является местным депутатом, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 УКУ (террористический акт)", - заявили в СБУ.

Депутата задержали. Он пришел в сознание и сейчас находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей. Далее ему изберут меру пресечения, отметили в СБУ.

"Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта, где среди прочего обнаружили "предсмертную записку", содержание которой сейчас изучается. Досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства преступления, а также мотивы подрывника", - добавили в СБУ.

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье

Вчера, 15 декабря, на Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал три гранаты прямо во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого.

Среди пострадавших 16 мужчин и 7 женщин от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства диагностировали осколочные ранения.

Как заявлял министр внутренних дел Игорь Клименко, подрывник заранее готовился к теракту. Правоохранители обнаружили соответствующие доказательства.

Детальнее о ситуации можно узнать в материале РБК-Украина.

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