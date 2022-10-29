На предприятии в Броварах погиб работник: что произошло

В Броварах на предприятии, которое занимается металлопереработкой, взорвалась одна из леварных установок. В результате погиб работник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко .

"К сожалению, сегодня утром произошел трагический случай на одном из городских предприятий, которое занимается металлопереработкой. Во время производственного процесса взорвалась одна из леварных установок. К сожалению, есть один погибший работник", - написал он.

Сапожко отметил, что случай не связан с военными действиями.

В настоящее время на территории предприятия работают сотрудники ГСЧС и правоохранители.