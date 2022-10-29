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На предприятии в Броварах погиб работник: что произошло

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Бровары, Суббота 29 октября 2022 12:09
На предприятии в Броварах погиб работник: что произошло Иллюстративное фото: на предприятии в Броварах погиб работник (facebook.com/brovary.net.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Броварах на предприятии, которое занимается металлопереработкой, взорвалась одна из леварных установок. В результате погиб работник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко.

"К сожалению, сегодня утром произошел трагический случай на одном из городских предприятий, которое занимается металлопереработкой. Во время производственного процесса взорвалась одна из леварных установок. К сожалению, есть один погибший работник", - написал он.

Сапожко отметил, что случай не связан с военными действиями.

В настоящее время на территории предприятия работают сотрудники ГСЧС и правоохранители.

Как сообщалось ранее, недавно в Херсонской области во время разминирования погиб руководитель взрывотехников областной полиции.

Ранее в Харьковской области на мине взорвался автомобиль пиротехников, один человек погиб.

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