Подпольная лаборатория и 4 тонны взрывчатки: полиция раскрыла причины трагедии возле Житомира

Причиной взрывов, которые произошли 2 июля в селе Березина Житомирского района, стала нелегальная химическая лаборатория. В результате этого погибли два человека, еще 83 - получили телесные повреждения различной степени тяжести, были повреждены здания и транспортные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции.

По данным следствия, летом 2024 года 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками наладил незаконное изготовление смесевого взрывчатого вещества и взрывных устройств, имея целью получение прибыли.

Для этого предприниматель организовал приобретение и обустройство под такое производство помещений бывшего коровника, весовой и склада в селе Березина. Его бизнес-партнер, 31-летний киевлянин, обеспечил подключение помещений к необходимым коммуникациям и их эксплуатацию, наладил поставки необходимых химических компонентов, функционирование производства и хранения взрывчатых веществ.

Фото: последствия взрыва возле Житомира (npu.gov.ua)

Их сообщник, 50-летний житель Сумщины, который имеет образование химика, разработал рецептуру изготовления взрывчатого вещества. Он же контролировал производственный процесс и руководил работниками: 37-летним жителем Сумской области и 41-летним жителем Киевской области. Оба рабочих постоянно проживали на территории предприятия и изготавливали взрывчатку, принимали доставленные химические компоненты, выполняли другие работы.

Готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, в нарушение законодательства Украины, без всяких разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости к жилым домам населенного пункта.

Из-за нарушения сообщниками правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ 2 июля около 18:00 произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте.

В результате этого погибли двое местных жителей в возрасте 16 и 26 лет. Еще 83 человека получить травмы различной степени тяжести. Из-за повреждения зданий, транспортных средств и загрязнения атмосферного воздуха сумма ущерба составляет более 46 миллионов гривен.

7 июля следователи следственного управления при оперативном сопровождения оперативников Управления уголовного розыска ГУНП Житомирщины и сотрудников УСБУ области сообщили всем пяти мужчинам о подозрениях в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 УК Украины):