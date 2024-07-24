Поджег военный автомобиль по заказу ФСБ: правоохранители задержали агента-рецидивиста

Правоохранители задержали рецидивиста в Ровно. Мужчина по заказу ФСБ поджег служебный пикап ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.
"Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще одного приспешника ФСБ, готовившего новую серию поджогов авто Сил обороны на западе Украины. Злоумышленником оказался рецидивист из Ровенской области", - отмечают в ведомстве.
В СБУ информируют, что ранее фигурант отбывал наказание за совершение грабежей и воровства, из-за чего попал в поле зрения российской спецслужбы.
ФСБ дистанционно привлекла его к сотрудничеству и в обмен на денежное вознаграждение поставила задачу на поджог автотехники ВСУ.
"Для выполнения враждебной задачи фигурант ночью обходил территорию областного центра, где пытался обнаружить припаркованные авто украинских защитников", - сообщили правоохранители.
Ему удалось поджечь один из служебных пикапов ВСУ, после чего правоохранители "по горячим следам" задержали злоумышленника.
Мужчина снял поджог на видео, чтобы отправить своему российскому куратору, с которым общался в анонимном чате в Telegram.
"Спецслужбы РФ планировали использовать это видео для подготовки специальных информационных операций (СИО) о якобы наличии антиукраинского подполья на западе нашего государства", - отмечают в СБУ.
Во время обысков в помещении задержанного изъят мобильный телефон с поличным. Также у него обнаружены легковоспламеняющиеся смеси и банковская карта, на которую он надеялся получить денежное "вознаграждение" от ФСБ.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили враждебному приспешнику о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований)", - говорится в сообщении ведомства.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, накануне СБУ задержала еще одну приспешницу ФСБ в Николаевской области. Она наводила на Очаков огонь вражеских артсистем.
Также была задержана приспешница РФ, которая подожгла авто спецназовца Нацгвардии. Кроме того, она готовила более масштабную диверсию – поджог здания ТЦК.
Кроме того, сотрудники СБУ получили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетные удары по Харьковской и Сумской областях.
Также СБУ задержала информатора РФ, которая "сливала" оккупантам локации украинских блокпостов вблизи Харькова.
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