Поджег электроподстанции ​​в Одесской области. СБУ задержала диверсанта-иностранца

"Служба безопасности задержала вражеского диверсанта, поджигавшего стратегические энергообъекты в Одесской области. Им оказался гражданин соседней европейской страны, проживавший в Украине и работавший на ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Вылил пять канистр с бензином на оборудование

В середине апреля этого года он вылил 5 канистр с бензином на технологическое оборудование двух местных электроподстанций, чем спровоцировал пожары.

"Тогда произошло возгорание силовых трансформаторов, которые обеспечивают электропитание восьми населенных пунктов региона. Таким образом, враг пытался обесточить сотни жилых домов, больниц, теплогенерирующих предприятий, гидросооружений и объектов газоснабжения", - рассказали в СБУ.

Что известно об организаторе?

По данным следствия, организатором диверсии является уголовник из соседней страны Восточной Европы. В преступном мире он имеет статус "смотрящего" в двух приграничных городах вблизи Украины.

Он был завербован ФСБ и весной этого года получил задачу по совершению серии поджогов в Одесской области. Для этого привлек своего сообщника, который имел вид на жительство в Украине.

По имеющимся данным, после совершения преступления исполнитель надеялся скрыто уехать за границу. Впрочем, СБУ установила его местонахождение и задержала на местной автотрассе.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также планируется сообщить о заочном подозрении организатору диверсии и объявить его в международный розыск.

Удары РФ по Одесской областти

Российские войска во время массированных ударов по Украине атакуют и Одесскую область. Например, 19 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура.

При этом правоохранители постоянно задерживают агентов РФ в Одесской области. Недавно СБУ разоблачила агентурную группу ФСБ России в Одесской области. В частности, фигуранты "сливали" координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны были частично остановить движение поездов в регионе.