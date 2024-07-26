Подозреваемому в убийстве Фарион будут просить арест без залога, - источники

Вчера РБК-Украина получило в распоряжение фото вероятного стрелка. Сегодня задержанного перевезут из Днепра во Львов, где ему и изберут меру пресечения.

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