Подозреваемому в убийстве Фарион продлили арест

Убийство Фарион

19 июля 2024 года неизвестный стрелял в бывшего нардепа Ирину Фарион. Позже она умерла в больнице. Правоохранители сразу занялись поисками стрелка. Полиция сразу начала отрабатывать несколько версий, в частности не исключался и "российский след".

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион удалось задержать 25 июля. Им оказался Вячеслав Зинченко. Мужчина был задержан в Днепре по месту жительства и с тех пор находится под стражей.

Недавно фигуранту по делу об убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко была изменена квалификация преступления. Материалы дела направлены в суд. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.

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