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Подозреваемому в убийстве Фарион продлили арест

Украина, Пятница 03 января 2025 12:49
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Подозреваемому в убийстве Фарион продлили арест Фото: подозреваемый Вячеслав Зинченко (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Фигуранту по делу об убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко избрали новую меру пресечения. Он остается под стражей до 4 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию из зала суда.

"Продлить обвиняемому Зинченко Вячеславу Федоровичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога", - говорится в решении суда.

Зинченко и в дальнейшем будет находиться под стражей до 4 марта.

Убийство Фарион

19 июля 2024 года неизвестный стрелял в бывшего нардепа Ирину Фарион. Позже она умерла в больнице. Правоохранители сразу занялись поисками стрелка. Полиция сразу начала отрабатывать несколько версий, в частности не исключался и "российский след".

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион удалось задержать 25 июля. Им оказался Вячеслав Зинченко. Мужчина был задержан в Днепре по месту жительства и с тех пор находится под стражей.

Недавно фигуранту по делу об убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко была изменена квалификация преступления. Материалы дела направлены в суд. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.

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