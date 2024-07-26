Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения

Подозреваемый будет находиться под стражей во Львове. Отметим, что адвокат подозреваемого просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, аргументируя это недостаточным количеством доказательств, свидетельствующих о причастности к преступлению. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора.

После судебного заседания, общаясь с журналистами, адвокат подозреваемого Игорь Сулима заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда. В ответ на вопрос РБК-Украина адвокат пояснил, что считает решение суда необоснованным.

Убийство Фарион

Напомним, 19 июля 2024 июля во Львове убили языковеда Ирину Фарион. Это произошло в тот момент, когда женщина ждала такси во дворе своего дома. Злоумышленник выстрелил в висок 60-летней женщине. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и провели операцию. Пострадавшая была переведена в реанимацию и находилась в глубокой мозговой коме и на искусственной вентиляции легких. Но медикам не удалось ее спасти, через некоторое время они констатировали ее смерть. Фарион похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище, а тысячи людей пришли попрощаться с языковедом.

Следствие расследует дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Рассматриваются три главные версии: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность и "российский след". Нацполиция объявила в розыск парня, подозреваемого в убийстве Фарион. Из кадров камер видеонаблюдения видно, что у него была яркая одежда и нетипичная походка.

При этом параллельно сетью росСМИ распространили сообщения, что ответственность за убийство взяли на себя российские "национал-социалисты" движения NS/WP. Они обнародовали видео якобы с момента убийства Фарион. Полиция в свою очередь заявила, что проверит ролик и изучит, полезен ли он для следствия.