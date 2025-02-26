Подозреваемому в убийстве Фарион продлили меру пресечения
Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко продлили арест. Он останется под стражей до 24 апреля.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.
Так, во время судебного заседания прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения для Вячеслава Зинченко на 60 суток без права внесения залога.
"Суд продолжается, меру пресечения продлили", - сообщил собеседник.
Позже стало известно, что Зинченко продлили арест без права внесения залога до 24 апреля. И это при том, что адвокат подсудимого просил изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.
Кроме того, как пишет suspilne.media, в зале суда исследовали доказательства по делу. В частности, рассмотрели видео с места, где произошло убийство Ирины Фарион. К тому же, следующее заседание состоится 10 марта.
Убийство Фарион
19 июля 2024 года неизвестный выстрелил в бывшего нардепа Ирину Фарион. Вскоре она умерла в больнице. Полиция во время расследования рассматривала несколько версий, одной из которых был "российский след".
Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион удалось задержали 25 июля. Им оказался Вячеслав Зинченко. Его задержали в Днепре. На данный момент ему грозит пожизненное заключение. До этого арест ему продлевали 3 января, до 4 марта.
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