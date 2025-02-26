Подозреваемому в убийстве Фарион продлили меру пресечения

Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко продлили арест. Он останется под стражей до 24 апреля.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Так, во время судебного заседания прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения для Вячеслава Зинченко на 60 суток без права внесения залога.

"Суд продолжается, меру пресечения продлили", - сообщил собеседник.

Позже стало известно, что Зинченко продлили арест без права внесения залога до 24 апреля. И это при том, что адвокат подсудимого просил изменить меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Кроме того, как пишет suspilne.media, в зале суда исследовали доказательства по делу. В частности, рассмотрели видео с места, где произошло убийство Ирины Фарион. К тому же, следующее заседание состоится 10 марта.