Подозреваемому в убийстве активиста Ганула избрали меру пресечения

Подозреваемому в убийстве активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения. Он будет находиться под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины .

Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области сообщили фигуранту о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - в умышленном убийстве, совершенном по заказу, и ч. 1 ст. 263 УКУ - в незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Так, 16 марта Киевский районный суд города Одессы избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение.

Убийство активиста Ганула

Напомним, что убийство активиста Демьяна Ганула произошло днем 14 марта в центре Одессы. Злоумышленник выстрелил в общественного деятеля и с места происшествия скрылся.

Принятыми сотрудниками Национальной полиции Украины и СБУ мерами его задержали в течение пяти часов. Им оказался 46-летний военнослужащий Сергей Шалаев из Киевской области, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

В Сухопутных войсках ВСУ уже отреагировали на причастность военнослужащего к убийству Демьяна Ганула.

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