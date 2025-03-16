Подозреваемый в убийстве Ганула признал вину на суде, - источники

Убийство активиста Ганула

Напомним, что убийство активиста Демьяна Ганула произошло днем 14 марта в центре Одессы. Злоумышленник выстрелил в общественного деятеля и с места происшествия скрылся.

Принятыми сотрудниками Национальной полиции Украины и СБУ мерами его задержали в течение пяти часов. Подозреваемым оказался 46-летний военнослужащий Сергей Шалаев из Киевской области, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.

В Сухопутных войсках ВСУ уже отреагировали на причастность военнослужащего к убийству Демьяна Ганула.

Заметим, что ранее сегодня подозреваемому в убийстве активиста Ганула избрали меру пресечения.

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