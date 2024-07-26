Подозреваемый в убийстве Фарион сделал заявление после решения суда о его аресте

Он в ответ на вопросы журналистов заявил, что "не знает" как относится к бывшей народной депутатке Ирине Фарион.

Также он добавил, что "ничего не делал" с убитой общественной деятельницой.

При этом 18-летний парень отказался комментировать свое отношение к неонацистским движениям, поскольку он якобы "не готов публично высказывать свои мысли насчет этого вопроса".

Журналисты попросили подозреваемого прокомментировать его отношение и к России.

"Я отношусь не к России, как к отдельному государству, потому что я историей России интересовался очень поверхностно. Я могу прокомментировать, как я отношусь к Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.), ко всему режиму. Отношусь к нему максимально негативно", - ответил он.

Также парень рассказал, что "он заказывал похожие очки и панамку, которые изображены на фото подозреваемого".