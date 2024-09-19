Подозреваемый в убийстве Фарион удивил заявлением в суде: хочет остаться в СИЗО

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион сделал заявление во время заседания в зале Галицкого райсуда во Львове. Вячеслав Зинченко заявил, что ему "угрожает опасность" и попросил продлить ему меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое наводит местное издание "Эспрессо.Запад".

"У меня была мера пресечения. Меня прячут, потому что мне грозит опасность. Меня прячут от российских спецслужб, от радикально настроенных лиц. Я с собой ничего делать не собираюсь. Я себя убивать не хочу ни в коем случае. Так что если со мной что-то случится, то мне "помогли". Я прошу суд продлить мне меру пресечения", - сказал Зинченко.

Между тем уже известно, что досудебное расследование по делу об убийстве Фарион, срок которого истекал 26 сентября, продлили до 26 января.

Сторона прокурора объяснила, что двухмесячное досудебное расследование не завершили по объективным причинам.

Мол, необходимо назначить дополнительные экспертизы, чтобы исследовать доказательства, а эти экспертизы могут выполнить в октябре-ноябре. Сейчас назначена 51 экспертиза в рамках следствия.

Убийство Фарион

Напомним, что убийство языковеда Ирины Фарион произошло 19 июля во Львове во дворе ее дома. Злоумышленник выстрелил женщине в голову в то время как она ждала такси. Пострадавшую госпитализировали и провели операцию, но впоследствии она скончалась.

После чего правоохранители переквалифицировали дело по статье "преднамеренное убийство" и начали розыск стрелка.

25 июля подозреваемый был задержан в Днепре в своем доме, куда он сбежал. Как выяснилось, это 18-летний парень, по имени Вячеслав Зинченко. Следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель. Также правоохранители не исключают "российский след".

Добавим, что 26 июля Галицкий суд Львова избрал меру пресечения Зинченко, отправив его в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Также мы писали, что в рамках расследования убийства правоохранители наткнулись на дом в окрестностях Львова, которым мог пользоваться подозреваемый.

Также полиция обнаружила пистолет "Форт" и патроны во время обысков по делу. Но самое орудие убийства еще ищут.