Подозреваемый в убийстве Фарион мог пользоваться домом в лесу: новые детали дела

Заметим, что в определении указано дело под номером 461/6140/24. Такое же есть и в расписании заседаний Львовского апелляционного суда, где подозреваемым является Вячеслав Зинченко.

Как говорится в документе, 21 июля, в ходе отработки путей подхода и отхода от места происшествия лица, причастного к совершению данного уголовного правонарушения, в лесной местности по GPS-координатам 49.8705586, 23.9897726 был найден дом, в котором могли находиться, предметы, сохранившие на себе следы совершения уголовного преступления.

Согласно Google maps, речь идет о лесной местности в урочище Голоско в Шевченковском районе Львова.

Фото: приблизительное расположение дома в окрестностях Львова, которым мог пользоваться подозреваемый в убийстве Фарион (google maps)

Правоохранители проникли в дом и там нашли одежду, в которую был одет подозреваемый, а также: пластиковую посуду, матрас, две подушки и покрывало, пепельницу с четырьмя окурками, пачку из-под сигарет "Mark", картонную коробку, в которой находится свеча, фольга, два пластиковых стакана и фрагмент бумаги, а также серое покрывало, наволочку из-под подушки и простыню золотого цвета.

На все найденные вещи судья Галицкого райсуда Львова наложил арест.

По мнению следствия, существует совокупность оснований полагать, что указанные вещи и предметы являются вещественными доказательствами по делу.

Убийство Фарион