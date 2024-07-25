Подозреваемый в убийстве Фарион готовился минимум два месяца, - Клименко

Он рассказал, что правоохранители отследили передвижение подозреваемого по Львову, как он переодевался, каким образом менял маршруты передвижения и места проживания.

По словам Клименко, уже полностью собрана доказательная база для дальнейшего предъявления обвинений задержанному.

"Например, такую панамку, которая на нем была (в момент убийства - ред.), он приобрел еще в мае 2024 года… Поэтому он готовился как минимум два месяца к совершению преступления. И, возможно, к другим преступлениям, но это уже покажет следствие во время проведения соответствующих действий", - отметил министр.

Что предшествовало

Напомним, 19 июля вечером во Львове неизвестный выстрелил в голову общественной деятельнице Ирине Фарион возле ее дома. Раненную экс-депутатку Верховной Рады сразу доставили в больницу. Несмотря на все старания врачей, жизнь Фарион спасти не удалось, она умерла через несколько часов.

После этого украинские правоохранители начали операцию, в рамках которой они разыскивали убийцу Фарион. Операция длилась до сегодняшнего дня.