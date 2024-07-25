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Подозреваемый в убийстве Фарион готовился минимум два месяца, - Клименко

Фото: Игорь Клименко, глава МВД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Парень, которого украинские правоохранители задержали по подозрению в убийстве общественной деятельницы Ирины Фарион, проводил подготовку к преступлению минимум два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

Он рассказал, что правоохранители отследили передвижение подозреваемого по Львову, как он переодевался, каким образом менял маршруты передвижения и места проживания. 

По словам Клименко, уже полностью собрана доказательная база для дальнейшего предъявления обвинений задержанному. 

"Например, такую панамку, которая на нем была (в момент убийства - ред.), он приобрел еще в мае 2024 года… Поэтому он готовился как минимум два месяца к совершению преступления. И, возможно, к другим преступлениям, но это уже покажет следствие во время проведения соответствующих действий", - отметил министр. 

Что предшествовало

Напомним, 19 июля вечером во Львове неизвестный выстрелил в голову общественной деятельнице Ирине Фарион возле ее дома. Раненную экс-депутатку Верховной Рады сразу доставили в больницу. Несмотря на все старания врачей, жизнь Фарион спасти не удалось, она умерла через несколько часов. 

После этого украинские правоохранители начали операцию, в рамках которой они разыскивали убийцу Фарион. Операция длилась до сегодняшнего дня. 

Уже сегодня, 25 июля, стало известно, что украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Фарион в Днепре.

Им оказался 18-летний парень. Во время преступления он снимал по меньшей мере три квартиры во Львове, отмечал глава МВД Клименко.

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Министерство внутренних дел УкраиныИрина ФарионКлименкоПолицейские