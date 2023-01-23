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Подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии покончил жизнь самоубийством

Фото: подозреваемый в массовой стрельбе в США найден мертвым (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Подозреваемый в массовой стрельбе в Монтерей-Парк, штат Калифорния, покончил жизнь самоубийством при попытке задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации полиции, после стрельбы на праздновании китайского Нового года, мужчина с ружьем зашел в другое заведение в соседнем городе, но люди разоружили его, после чего нападавший скрылся. Через некоторое время полиция увидела подозрительный белый фургон: открыв его дверь, они нашли там тело подозреваемого, совершившего самоубийство.

Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого: им оказался 72-летний Хуу Кан Тран. Мотивы его действий остаются неустановленными.

На сайте Белого дома заявляется, что президент США Джо Байден поручил советнику по вопросам национальной безопасности мобилизовать полную федеральную поддержку местным властям и властям штата в расследовании трагедии.

Напомним, что в Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года произошла массовая стрельба. По меньшей мере, десять человек погибли.

А через час после этого произошла стрельба в городе Батон-Руж, штат Луизиана. Ранения получили 12 человек.

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