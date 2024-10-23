RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Фигуранты дела об изнасиловании на Закарпатье хотели мобилизоваться: реакция Минобороны

Иллюстративное фото: подозреваемые в изнасиловании в Закарпатье хотели мобилизоваться (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Закарпатье двое обвиняемых по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки решили мобилизоваться. Это произошло после того, как они достигли совершеннолетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Что предшествовало

В прошлом году Воловецкий районный суд Закарпатской области установил, что трое подростков совершили групповое сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней девушки. Этот процесс они сняли на видео и опубликовали его.

Известно, что преступление они совершили еще в 2021 году. По словам пострадавшей, она была с ребятами в дружеских отношениях. О содеянном она никому не рассказывала, испытывая страх и стыд.

Суд признал ребят, двух 15-летних братьев-близнецов и их 14-летнего друга, виновными по ч. 3. ст. 153 КУ. Им было назначено наказание в виде 5 лет заключения. Но из-за смягчающих обстоятельств подростки были освобождены от отбывания наказания. Им был установлен испытательный срок в два года.

Суд также обязал их выплатить по 60 тысяч гривен и покрыть процессуальные расходы – более 25 тысяч для каждого.

На днях стало известно, что двое из обвиняемых достигли совершеннолетия и перед завершением судебного разбирательства решили мобилизоваться.

Реакция Минобороны

Как заявили в Минобороны, совершенное вызвало значительный резонанс в обществе и касается подозрения в изнасиловании несовершеннолетней, где фигурируют лица, якобы пытавшиеся мобилизоваться в ВСУ.

Известно, что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины.

"Несмотря на их обращение в Обуховский ТЦК и СП для прохождения военной службы по контракту, им было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному правонарушению", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны заявили, что направят Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК и СП . В случае выявления признаков совершения уголовного преступления материалы будут переданы в ДБР.

Подробно о том, что произошло в Закарпатье - читайте в материале РБК-Украина "Преступление без наказания? Все подробности громкого дела об изнасиловании в Закарпатье".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудИзнасилование