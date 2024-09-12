При подозрении на аппендицит нельзя принимать обезболивающие: врачи объяснили причину

Бывало ли у вас такое, что по непонятным причинам у вас возникла боль в животе и в голове возникла мысль принять обезболивающее. Важно помнить, что так поступать нельзя.
Более подробно о том, как распознать аппендицит и что делать дальше, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Аппендицит - это патология, при которой воспаляется червеобразный отросток слепой кишки, который имеет название - аппендикс. Различают сразу несколько вариантов данного заболевания. Среди них:
Аппендицит чаще встречается как самостоятельное заболевание, но может быть и вторичным по отношению к другому гнойному процессу в брюшной полости.
В классическом случае заболевание проявляется болью в верхней части живота, а затем боль смещается в правую нижнюю сторону живота.
Основными симптомами острого аппендицита являются:
При первых симптомах острого аппендицита следует вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Самое главное вовремя доставить пациента в больницу и прооперировать аппендикс, не допустив его разрыва.
"Нет. Удаление аппендикса, несмотря на то, поступил ли пациент в больницу по скорой или по направлению врача - безвозмездная услуга", - сообщили в НСЗУ.
Врачи отметили, что все медицинские учреждения, имеющие контракт с Национальной службой здоровья Украины на пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" оперируют безвозмездно.
При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья Украины, клиники "Эскулаб" и Министерства здравоохранения.
Напомним также о том, что схожие симптомы могут возникать при ротавирусе. Подробнее о заболевании, можно узнать в материале РБК-Украина.
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