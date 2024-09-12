RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

При подозрении на аппендицит нельзя принимать обезболивающие: врачи объяснили причину

Фото: что делать при боли в животе (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Бывало ли у вас такое, что по непонятным причинам у вас возникла боль в животе и в голове возникла мысль принять обезболивающее. Важно помнить, что так поступать нельзя.

Более подробно о том, как распознать аппендицит и что делать дальше, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Что такое аппендицит

Аппендицит - это патология, при которой воспаляется червеобразный отросток слепой кишки, который имеет название - аппендикс. Различают сразу несколько вариантов данного заболевания. Среди них:

  • простой,
  • флегмонозный,
  • гангренозный,
  • гангренозно-перфоративный.

Аппендицит чаще встречается как самостоятельное заболевание, но может быть и вторичным по отношению к другому гнойному процессу в брюшной полости.

Симптомы аппендицита

В классическом случае заболевание проявляется болью в верхней части живота, а затем боль смещается в правую нижнюю сторону живота.

Основными симптомами острого аппендицита являются:

  • потеря аппетита,
  • резкая или ноющая боль в правой стороне живота,
  • рвота,
  • вздутие живота,
  • повышение температуры.

Что нельзя делать при симптомах аппендицита

  • греть, принимать горячие ванны,
  • принимать обезболивающие,
  • неэффективные клизмы и спазмолитики.

Что делать при подозрении на аппендицит

При первых симптомах острого аппендицита следует вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Самое главное вовремя доставить пациента в больницу и прооперировать аппендикс, не допустив его разрыва.

Нужно ли платить за удаление аппендикса

"Нет. Удаление аппендикса, несмотря на то, поступил ли пациент в больницу по скорой или по направлению врача - безвозмездная услуга", - сообщили в НСЗУ.

Врачи отметили, что все медицинские учреждения, имеющие контракт с Национальной службой здоровья Украины на пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" оперируют безвозмездно.

При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья Украины, клиники "Эскулаб" и Министерства здравоохранения.

Напомним также о том, что схожие симптомы могут возникать при ротавирусе. Подробнее о заболевании, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме этого мы писали, какая пища, употребленная на завтрак, может вызвать боли и спазмы в животе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВрачиБольницы