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При подозрении на аппендицит нельзя принимать обезболивающие: врачи объяснили причину

Украина, Четверг 12 сентября 2024 18:00
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При подозрении на аппендицит нельзя принимать обезболивающие: врачи объяснили причину Фото: что делать при боли в животе (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Бывало ли у вас такое, что по непонятным причинам у вас возникла боль в животе и в голове возникла мысль принять обезболивающее. Важно помнить, что так поступать нельзя.

Более подробно о том, как распознать аппендицит и что делать дальше, можно узнать, - в материале РБК-Украина.

Что такое аппендицит

Аппендицит - это патология, при которой воспаляется червеобразный отросток слепой кишки, который имеет название - аппендикс. Различают сразу несколько вариантов данного заболевания. Среди них:

  • простой,
  • флегмонозный,
  • гангренозный,
  • гангренозно-перфоративный.

Аппендицит чаще встречается как самостоятельное заболевание, но может быть и вторичным по отношению к другому гнойному процессу в брюшной полости.

Симптомы аппендицита

В классическом случае заболевание проявляется болью в верхней части живота, а затем боль смещается в правую нижнюю сторону живота.

Основными симптомами острого аппендицита являются:

  • потеря аппетита,
  • резкая или ноющая боль в правой стороне живота,
  • рвота,
  • вздутие живота,
  • повышение температуры.

Что нельзя делать при симптомах аппендицита

  • греть, принимать горячие ванны,
  • принимать обезболивающие,
  • неэффективные клизмы и спазмолитики.

Что делать при подозрении на аппендицит

При первых симптомах острого аппендицита следует вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Самое главное вовремя доставить пациента в больницу и прооперировать аппендикс, не допустив его разрыва.

Нужно ли платить за удаление аппендикса

"Нет. Удаление аппендикса, несмотря на то, поступил ли пациент в больницу по скорой или по направлению врача - безвозмездная услуга", - сообщили в НСЗУ.

Врачи отметили, что все медицинские учреждения, имеющие контракт с Национальной службой здоровья Украины на пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" оперируют безвозмездно.

При подготовке публикации использовалась информация Национальной службы здоровья Украины, клиники "Эскулаб" и Министерства здравоохранения.

Напомним также о том, что схожие симптомы могут возникать при ротавирусе. Подробнее о заболевании, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме этого мы писали, какая пища, употребленная на завтрак, может вызвать боли и спазмы в животе.

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