При подозрении на аппендицит нельзя принимать обезболивающие: врачи объяснили причину

Бывало ли у вас такое, что по непонятным причинам у вас возникла боль в животе и в голове возникла мысль принять обезболивающее. Важно помнить, что так поступать нельзя.

Более подробно о том, как распознать аппендицит и что делать дальше, можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Что такое аппендицит

Аппендицит - это патология, при которой воспаляется червеобразный отросток слепой кишки, который имеет название - аппендикс. Различают сразу несколько вариантов данного заболевания. Среди них:

простой,

флегмонозный,

гангренозный,

гангренозно-перфоративный.

Аппендицит чаще встречается как самостоятельное заболевание, но может быть и вторичным по отношению к другому гнойному процессу в брюшной полости.

Симптомы аппендицита

В классическом случае заболевание проявляется болью в верхней части живота, а затем боль смещается в правую нижнюю сторону живота.

Основными симптомами острого аппендицита являются:

потеря аппетита,

резкая или ноющая боль в правой стороне живота,

рвота,

вздутие живота,

повышение температуры.

Что нельзя делать при симптомах аппендицита

греть, принимать горячие ванны,

принимать обезболивающие,

неэффективные клизмы и спазмолитики.

Что делать при подозрении на аппендицит

При первых симптомах острого аппендицита следует вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103. Самое главное вовремя доставить пациента в больницу и прооперировать аппендикс, не допустив его разрыва.

Нужно ли платить за удаление аппендикса

"Нет. Удаление аппендикса, несмотря на то, поступил ли пациент в больницу по скорой или по направлению врача - безвозмездная услуга", - сообщили в НСЗУ.

Врачи отметили, что все медицинские учреждения, имеющие контракт с Национальной службой здоровья Украины на пакет "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" оперируют безвозмездно.