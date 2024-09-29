Подозрение на инсульт? Украинцам рассказали, что нужно делать и какая помощь бесплатна

"Бригада экстренной медицинской помощи должна доставить человека в ближайшее медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте", - говорится в сообщении.

Именно в таких больницах, как отмечают специалисты, есть возможность сделать быструю диагностику 24/7 и безотлагательно приступить к лечению, в частности, тромболитической терапии.

Больницы с договором по этому пакету должны бесплатно обеспечить:

неотложную нейровизуализацию (КТ или МРТ) не позднее 60 минут после обращения;

проведение лабораторных и инструментальных исследований;

тромболитическую терапию (при ишемическом инсульте).

Ответы на важные вопросы

Должен ли пациент платить за экстренные КТ или МРТ при подозрении на инсульт?

Нет. Неотложное проведение спиральной компьютерной томографии (СКТ) головного мозга, включая СКТ-ангиографию и/или МРТ головного мозга, включая неконтрастную МР-ангиографию в круглосуточном режиме, включено в пакет "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте". Такую визуализацию должны сделать не позднее 60 минут с момента, когда человек попал в больницу.

Может ли в больнице, оказывающей медицинскую помощь при инсульте по договору с НСЗУ, не быть КТ или МРТ?

Нет. Человека с подозрением на острый мозговой инсульт бригада экстренной медицинской помощи должна доставить непосредственно в то ближайшее медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на предоставление услуг по лечению инсульта. Наличие договора по этому пакету означает, что больница располагает всем необходимым требованиям оказания медицинской помощи при инсульте. То есть такие больницы должны обеспечить пациентам круглосуточное проведение лабораторных исследований, СКТ головного мозга, включая СКТ-ангиографию и/или МРТ головного мозга, включая неконтрастную МР-ангиографию.

В каких больницах пациенты могут получить качественную и безвозмездную медицинскую помощь в случае острого мозгового инсульта?

В тех медицинских учреждениях, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте". Это гарантия того, что там есть необходимый медицинский персонал, оборудование, в частности КТ или МРТ, а также возможность сделать все необходимые обследования, без которых качественная помощь невозможна.