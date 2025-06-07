Подросток, младенец и спасатель: в Харькове уже 22 пострадавших из-за удара РФ

Как отметил министр, из-за российского обстрела погибли три человека. Один из погибших - 32-летний мужчина. Еще два тела нужно идентифицировать. Предварительно, это женщины 59 и 86 лет.

"Окончательный ответ даст экспертиза: криминалисты полиции уже отобрали биоматериал", - сообщил Клименко.

По состоянию на 14:40 в Харькове уже 22 раненых, среди них 14-летняя девочка и младенец, которому всего полтора месяца. Также среди пострадавших спасатель, который получил травму во время ликвидации последствий обстрела.

"С первых минут на местах спасатели, полицейские, медики. Работают непрерывно. ГСЧС развернула оперативный штаб. Продолжаются аварийно-спасательные работы на двух локациях. Психологи помогают пострадавшим пережить шок и страх", - добавил глава МВД.

Фото: в Харькове трое погибших и 22 пострадавших (t.me/Klymenko_MVS)