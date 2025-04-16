Подростки заманили в лес. Появились детали убийства 19-летнего парня на Прикарпатье

Двух 14-летних подростков из Ивано-Франковской области подозревают в жестоком убийстве 19-летнего парня. По версии следствия, они выманили жертву в лес посреди ночи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области в Facebook.
В полиции отметили, что 16 апреля около 02:00 ночи было обнаружено тело 19-летнего парня с признаками насильственной смерти. С места происшествия следователи изъяли доказательства, которые уже направили на экспертное исследование.
Фото: полицейские расследуют убийство на Прикарпатье (facebook.com/frankivskpolice)
Довольно быстро полицейским удалось установить причастных к такому особо тяжкому преступлению.
"Речь идет о двух 14-летних местных подростках. Следователи выяснили, что несовершеннолетние, введя потерпевшего в заблуждение, умышленно заманили его в лесопарковую зону с целью совершить особо тяжкое преступление", - добавили в полиции.
Правоохранители установили, что многочисленные тяжелые ножевые ранения подростки нанесли 19-летнему парню во время спуска с Волчинецких холмов. Потом они забрали его имущество, а тело спрятали в лесу на окраине Ивано-Франковска.
Подозреваемых уже задержали и сообщили о подозрении в убийстве. Также решается вопрос о процессуальном статусе третьего участника - 15-летнего подростка.
Источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что подозреваемые из нормальных семей и нельзя сказать, что они неблагополучные.
Стоит заметить, что об убийстве 19-летнего парня на окраине Ивано-Франковска стало известно сегодня, 16 апреля днем.
Полиция отмечала, что задержала подозреваемых подростков за считанные минуты.
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