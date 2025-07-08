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Подростки устроили стрельбу в парке Одессы, есть пострадавший

Одесса, Вторник 08 июля 2025 11:27
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Подростки устроили стрельбу в парке Одессы, есть пострадавший Иллюстративное фото: Подростки устроили стрельбу в парке Одессы, есть пострадавший (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В парке Одессы трое подростков устроили стрельбу по бездомному мужчине. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Инцидент произошел в конце июня днем в одном из городских парков.

Как рассказали в полиции, трое подростков, двое из которых были с пневматическими пистолетами, целенаправленно пришли на место, чтобы найти бездомного и поиздеваться над ним.

В укромном месте в парке они заметили 30-летнего мужчину, который, по их мнению, подходил на роль жертвы. Сначала они начали словесно оскорблять его, а когда тот попытался уйти, открыли по нему огонь из пистолетов. Третий участник нападения сбил потерпевшего с ног и начал бить руками и ногами.

"Правонарушители скрылись, когда вмешались прохожие. Граждане вызвали полицию и "скорую". Пострадавшего с побоями, многочисленными пулевыми ранениями конечностей и плеча доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Вскоре правоохранители обнаружили и задержали двух нападавших в возрасте 14 и 16 лет. Как выяснилось, пистолеты подростки купили в интернете. Оружие изъято в качестве вещественных доказательств.

Что грозит

После сбора доказательств обоим объявлено подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц. Им грозит до 7 лет заключения. Третий участник нападения сейчас разыскивается.

Стрельба в Одессе

Напомним, в феврале в Одессе произошла стрельба. Как сообщала полиция, во время конфликта мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных ТЦК и произвел несколько выстрелов в его сторону.

А в марте в центре города застрелили одесского активиста Демьяна Ганула. Общественный деятель участвовал в акциях в поддержку Украины и неоднократно проводил благотворительные сборы для военных. Он, в частности, выступал за демонтаж советских памятников, в том числе российской императрице Екатерине и тому подобное.

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