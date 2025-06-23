Подбрасывает тела оккупантов: Нацполиция разоблачила обман РФ во время обмена погибшими (фото)

При идентификации тел погибших, которые Россия передает в рамках репатриации, бывали случаи, когда в одном мешке находят останки нескольких разных людей.
Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом рассказал первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.
"Обычно тела передаются в ужасном состоянии. На них сильные изменения, колоссальные мумифицированные, скелетированные. Это просто мешок с кистами. Нередки случаи, где мы фиксируем, что в одном мешке с фрагментами тел находятся после проведения экспертиз, мы устанавливаем, что они принадлежат разным телам и соответственно фиксируем", - заявил он.
По его словам, сейчас именно Нацполиция занимается идентификацией останков. В частности, ведется комплексная работа, используются все доступные методы, как анализ ДНК, так и стоматологическая экспертиза.
Специалисты применяют сравнительные анализы и молекулярно-генетическую экспертизу. В большинстве случаев к окончательному выводу следователи приходят именно благодаря ДНК-исследованиям, ведь из-за состояния тел визуальная идентификация часто невозможна.
По данным Нацполиции, на сегодня уже есть 20 подтвержденных фактов того, что РФ передала Украине тела своих военных во время репатриации в 2025 году.
"Мы в обязательном порядке берем из этих тел ДНК и соответственно назначаем для сравнения в наших базах. Учитывая, что мы только начали эту работу, прогнозирую, что это количество будет прогрессировать", - сказал Цуцкиридзе.
Он добавил, что большое количество тел передается россиянами без тех или иных знаков. А по итогам ДНК с этими телами совпадений не обнаруживается. Поэтому это также позволяет говорить, что такие тела могут тоже принадлежать военным РФ.
Также в переданных российской стороной телах работниками полиции обнаруживаются предметы, документы, указывающие на принадлежность этих тел именно к военным армии РФ. Это - жетоны, военные билеты, паспорта, банковские карточки, форма. И также индивидуальные татуировки, свидетельствующие о принадлежности к врагу.
Во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и РФ договорились о возвращении тел погибших по формуле "6000 на 6000". Репатриационные мероприятия проходили 11 и 13 июня.
Первый этап такого обмена состоялся 11 июня. Тогда Украина вернула тела 1212 военных. Это защитники, которые погибли в боях на востоке и юге Украины, а также в Курской области.
Также 13 июня в Украину вернули тела 1200 украинцев, в частности военнослужащих. А в субботу, 14 июня, Украина вернула из России тела еще 1200 погибших граждан, в том числе военных. Такое же количество было возвращено и в воскресенье, 15 июня.
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