Подбрасывает тела оккупантов: Нацполиция разоблачила обман РФ во время обмена погибшими (фото)

При идентификации тел погибших, которые Россия передает в рамках репатриации, бывали случаи, когда в одном мешке находят останки нескольких разных людей.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, об этом рассказал первый заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

В каком состоянии РФ передает тела

"Обычно тела передаются в ужасном состоянии. На них сильные изменения, колоссальные мумифицированные, скелетированные. Это просто мешок с кистами. Нередки случаи, где мы фиксируем, что в одном мешке с фрагментами тел находятся после проведения экспертиз, мы устанавливаем, что они принадлежат разным телам и соответственно фиксируем", - заявил он.

По его словам, сейчас именно Нацполиция занимается идентификацией останков. В частности, ведется комплексная работа, используются все доступные методы, как анализ ДНК, так и стоматологическая экспертиза.

Специалисты применяют сравнительные анализы и молекулярно-генетическую экспертизу. В большинстве случаев к окончательному выводу следователи приходят именно благодаря ДНК-исследованиям, ведь из-за состояния тел визуальная идентификация часто невозможна.

РФ подбрасывает тела оккупантов

По данным Нацполиции, на сегодня уже есть 20 подтвержденных фактов того, что РФ передала Украине тела своих военных во время репатриации в 2025 году.

"Мы в обязательном порядке берем из этих тел ДНК и соответственно назначаем для сравнения в наших базах. Учитывая, что мы только начали эту работу, прогнозирую, что это количество будет прогрессировать", - сказал Цуцкиридзе.

Он добавил, что большое количество тел передается россиянами без тех или иных знаков. А по итогам ДНК с этими телами совпадений не обнаруживается. Поэтому это также позволяет говорить, что такие тела могут тоже принадлежать военным РФ.

Также в переданных российской стороной телах работниками полиции обнаруживаются предметы, документы, указывающие на принадлежность этих тел именно к военным армии РФ. Это - жетоны, военные билеты, паспорта, банковские карточки, форма. И также индивидуальные татуировки, свидетельствующие о принадлежности к врагу.