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Не подошел Шовковскому: "Динамо" разорвало контракт с чемпионом Украины, который отдал команде 10 лет

Киев, Четверг 16 января 2025 13:19
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Не подошел Шовковскому: "Динамо" разорвало контракт с чемпионом Украины, который отдал команде 10 лет Фото: Владимир Шепелев (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

Киевское "Динамо" и полузащитник Владимир Шепелев достигли соглашения о прекращении действия контракта. Футболист покинул клуб на правах свободного агента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Шепелев перешел в Академию "Динамо" из одесского "Черноморца" в 2010 году. Выступал за юношескую и молодежную команды киевлян, прежде чем дебютировал за основу 25 февраля 2017-го в выездном матче с луганской "Зарей" (2:1). Всего провел за "бело-синих" более 200 матчей во всех турнирах и забил семь мячей.

В составе столичного клуба выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок. Играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

27-летний футболист, на счету которого шесть матчей за национальную сборную, не подошел тренерскому штабу Александра Шовковского. В сезоне-2024/25 он провел лишь 1 минуту в матче против немецкого "Хоффенхайма" (0:2) во 2-м туре общего этапа Лиги Европы.

Отметим, что действие контракта Шепелева с "Динамо" было рассчитано до 31 декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в один миллион евро.

Не подошел Шовковскому: &quot;Динамо&quot; разорвало контракт с чемпионом Украины, который отдал команде 10 лет

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